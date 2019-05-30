В Крыму задержали правозащитницу Лутфие Зудиеву
Луфтие везут в Симферополь.
В Крыму задержали правозащитницу Лутфие Зудиеву. Об этом сообщает адвокат Эмиль Курбединов. Информацию также подтвердил её муж - Сейтасан Зудиев.
"Лютфие Зудиеву задержали в Джанкое на рынке, - говорит Сейтасан Зудиев. - Сотрудники полиции заблокировали автомобиль Зудиевой, и попросили её проехать с ними в отделение полиции в Симферополь для составления протокола об административном нарушении, и протокола о задержании. В данный момент её везут в отделение полиции в Симферополь. Зудиевой вменяют правонарушение по статье 20.3 КоАП РФ демонстрация экстремистской символики".
На днях сообщалось, что у задержанного крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, обвиняемого в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, критически ухудшилось состояние здоровья.
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