Съезд партии Порошенко состоится в Мыстецьком Арсенале

Он пройдет уже завтра.

Съезд партии Порошенко состоится в Мыстецьком Арсенале
Фото: artarsenal.in.ua

Завтра, 31 мая, в столичном Мистецьком Арсенале состоится съезд политической партии "Европейская солидарность". Об этом сообщается на фейсбуке партии.

"31 мая состоится съезд партии "Европейская солидарность". Начало в 13.00. Адрес: г.Киев, ул.Лаврская 10-12, Мыстецький арсенал", - говорится в сообщении .

Напомним, 24 мая партия "Блок Петра Порошенко - Солидарность" заменил название на "Европейская солидарность".

Фракция Порошенко заявила сегодня, что не будет поддерживать отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. При этом, Гройсман фракцию ни о чем не просил.

Один из лидеров фракции Игорь Кононенко отметил, что это государственная позиция, поскольку за 4 месяца страна рискует стать неуправляемой при отставке премьера.


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