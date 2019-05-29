Грицак уходит в отпуск, СБУ будет руководить Баканов, - СМИ

Баканов - друг детства Зеленского.

Грицак уходит в отпуск, СБУ будет руководить Баканов, - СМИ
Иван Баканов
Фото: emmiwelentain.com

С понедельника, 3 июня, обязанности главы СБУ будет временно исполнять первый заместитель главы ведомства Иван Баканов.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источники в СБУ.

Глава спецслужбы Василий Грицак с 3 июня уходит в отпуск.

"С понедельника Грицак находится в отпуске. Временно исполняющий обязанности главы СБУ - Баканов", - сообщили в СБУ.

Собеседник агентства отметил, что по процедуре первый заместитель назначается в. и. о. на время пребывания главы ведомства в отпуске. Когда Грицак планирует вернуться из отпуска, в спецслужбе не уточнили.

Напомним, 22 мая глава предвыборного штаба Владимира Зеленского, директор ООО "Студия Квартал-95" и ООО "Квартал 95", экс-лидер партии "Слуга народа" Иван Баканов получил должность первого замглавы Службы безопасности Украины. Баканов также будет возглавлять Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Баканов - друг детства Зеленского.


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