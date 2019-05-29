Зеленский назначил начальником Управления госохраны подполковника ВСУ Оцерклевича

Рекомендации по его кандидатуре президент получил от нынешних офицеров, ветеранов, волонтеров и журналистов.

Президент Владимир Зеленский уволил Валерия Гелетея с должности начальника Управления государственной охраны и назначил на этот пост подполковника Вооруженных сил Украины Алексея Оцерклевича.

Об этом сообщается на сайте президента.

Отмечается, что рекомендации по кандидатуре Оцерклевича Зеленгский получил от нынешних офицеров, ветеранов, волонтеров и журналистов.

"Алексей «Купол» Оцерклевич стал известным благодаря военной хитрости, которая позволила провести без единого выстрела ротацию наших военных и добровольцев в ДАПе - прямо на глазах у главаря русских наемников Моторолы. Об этом в то время сообщали официальные представители Генштаба ВСУ. За личное мужество, самоотверженность и высокий профессионализм Алексей Оцерклевич был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

В то же время, он принципиально отстаивал интересы бойцов в спорах с руководством, из-за чего не имел благосклонности со стороны постсоветских генералов", - говорится в сообщении.

"Считаю, что таких офицеров, как Алексей Оцерклевич, а также профессиональных сержантов и рядовых бойцов, которые добровольно шли в армию в 2014 году и которых армейская бюрократия затем выжимала из рядов ВСУ, время повышать и возвращать к активной службе. Убежден, что с новыми сложными обязанностями Оцерклевич справится достойно. Ведь со мной ему точно придется несладко. Я намерен ходить к людям - так часто, как смогу. Несмотря на риски, которые в этом будут видеть работники УГО", - прокомментировал назначение Зеленский.

Напомним, 22 мая начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей подал в отставку. Он заявил, что решил подать рапорт об увольнении после инаугурации, поскольку оставить свое подразделение в преддверии этого важного события было бы безответственно.