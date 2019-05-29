США заподозрили РоSSию в испытаниях ядерного оружия

Москва может проводить испытания малой мощности.

США заподозрили РоSSию в испытаниях ядерного оружия
Глава разведывательного управления Пентагона Роберт Эшли.
Фото: EADaily

В Министерстве обороны США выразили опасения по поводу возможного проведения Россией испытаний ядерного оружия.

О том, что Москва может проводить испытания малой мощности, заявил глава разведывательного управления Пентагона Роберт Эшли.

В частности, в Вашингтоне подозревают, что РоSSия, скорее всего, не соблюдает положения договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Подписавшие документ страны ввели полный мораторий на эту практику, сообщает Радио Свобода.

По словам Роберта Эшли, у РоSSии есть техническая возможность провести испытания вопреки исходящим из договора запретам.

Напомним, в Вашингтоне и НАТО считают, что РФ нарушила ДРСМД созданием ракеты 9М729, способной пролететь более 500 километров. РоSSийские военные в свою очередь утверждают, что 9М729 не может преодолеть 500-километровый рубеж.

В декабре 2018 года США пригрозили выйти из соглашения, если РоSSия не возвратится к исполнению своих договорных обязательств в течение 60 дней. По окончании двух месяцев в Вашингтоне объявили о приостановке участия в ДРСМД.


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