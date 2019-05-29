Скандального Сергея Гайдука планируют назначить заместителем Хомчака, - СМИ

Гайдука обвиняли в срыве реформирования ВМС, которое предлагало НАТО.

Скандального Сергея Гайдука планируют назначить заместителем Хомчака, - СМИ
Фото: mediarnbo.org

Новый начальник Генерального штаба Руслан Хомчак планирует назначить своим заместителем вице-адмирала Сергея Гайдука, бывшего Командующего ВМС, который был уволен с должности со скандалом после требования волонтеров.

Об этом сообщает InfoResist со ссылкой на источник в Минобороны.

Гайдука с Хомчаком связывают давние дружеские отношения.

Вице-адмирал был командующим ВМС с 7 марта 2014 года. 15 апреля 2016 года его снял с должности пятый президент Украины Петр Порошенко.

Это произошло после масштабного протеста крупнейших волонтерских организаций. Гайдука обвиняли в срыве реформирования ВМС, которое предлагало НАТО. Подробнее об этом читайте в статье волонтера Ольги Решетиловой "Брюссельский «сюрприз», или Почему командованию ВМС не нравится реформа, предложенная НАТО".

Также Гайдук "отметился" тем, что его личный спецназ охраны в пьяном состоянии пытался прорваться на территорию воинской части в попытке скрыться с места ДТП. В результате дежурный части был вынужден открыть огонь. "Личные охранники" Гайдука так и не понесли наказания и продолжили службу на флоте. Тогда "крайним" сделали дежурного по части.

Также Гайдук запомнился личному составу гонениями за критику в адрес Командования в социальных сетях.

Также источники на флоте рассказывают, что вице-адмирал использовал служебный транспортный самолет Ан-26 для полетов. В нем были оборудованы кожаные кресла. Всего в ВМС два самолета Ан-26, но из-за того, что его переоборудовал и постоянно на нем летал Гайдук, самолет не использовался войсками по назначению.

Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский уволил Муженко и назначил начальником Генштаба генерала Руслана Хомчака. Генерал-лейтенант Хомчак командовал операцией в Иловайске. Комиссия Рады установила, что приказ о выходе украинских военных из Иловайска дал именно он.


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