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Главой Службы безопасности президента назначен бывший охранник Коломойского Указ опубликован на сайте главы государства. Владимир Зеленский с охраной. Фото: LIGA.net Президент Владимир Зеленский назначил на должность заместителя начальника Управления - начальника Службы безопасности Президента Управления государственной охраны Максима Донца. Указе Президента №337 от 29 мая опубликован на сайте главы государства. "Назначить Донца Максима Андреевича заместителем начальника Управления - начальником Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны Украины", - говорится в документе. По данным СМИ , Андрей Донец - бывший охранник олигарха Игоря Коломойского. После того, как Зеленский объявил о намерении баллотироваться в президенты, Донец постоянно сопровождал его. Ранее Зеленский назначил начальником Управления госохраны подполковника ВСУ Оцерклевича.

LB.ua

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