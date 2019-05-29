Грановский вышел из партии Порошенко

Депутат решил продолжить "самостоятельный политический путь".

Грановский вышел из партии Порошенко
Фото: Макс Требухов

Депутат Верховной Рады Александр Грановский объявил о выходе из партии "Блок Петра Порошенко - Солидарность".

"Принимая во внимание принятое мной решение о продолжении своего самостоятельного политического пути, два дня тому прекратил членство в партии "Блок Петра Порошенко". Это решение, как и все другие, совершенно сознательное. По состоянию на эту минуту, я не планирую становиться частью нового парламентского списка партии "Европейская солидарность" или же пользоваться партийной поддержкой этой силы в качестве самовыдвиженца", - написал Грановский в фейсбуке.

Грановский является с ноября 2014 года народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва. Прошел в парламент от партии "Блок Петра Порошенко" под номером 58.

Осенью 2018 года появилась информация, что он может баллотироваться на выборах Верховной Рады по мажоритарному округу в Харькове.


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