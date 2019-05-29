Минюст не подтвердил информацию о расформировании Южной колонии №51 в Одессе

Министерство юстиции Украины не подтвердило информацию о расформировании Южной исправительной колонии №51. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в комментарии LB.ua.

"Совещания и обсуждение ситуации еще продолжается. Мы не подтверждаем информацию о том, что колония будет расформирована", - сказали в пресс-службе.

Ранее о готовности расформивать исправительное учреждение заявил бывший глава Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький. По его словам, арестантов должны были распределить в другие исправительные учреждения.

Напомним, 27 мая в Южной исправительной колонии (№51), расположенной в Одессе, произошел бунт, сопровождавшийся пожаром. Заключенные совершили поджог одного из зданий на территории колонии в знак протеста против условий содержания - антисантарии, недостатка пищи и ее плохого качества, а также побоев и вымогательства.

Бунт подавили, в результате инцидента пострадали 13 сотрудников колонии. Заведение переведено на особый режим, который запрещает посещения и передачи.