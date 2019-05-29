Саакашвили получил удостоверение на возвращение в Украину

"А сейчас в аэропорт и в Киев".

Саакашвили получил удостоверение на возвращение в Украину
Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Бывший глава Одесской обладминистрации Михаил Саакашвили 29 мая получил удостоверение личности на возвращение в Украину.

Фотографию документа он выложил в фейсбуке.

"Прекрасный консул Украины выдала мне в посольстве в Варшаве удостоверение личности на возвращение в Украину! А сейчас в аэропорт и в Киев!" - написал он.

Напомним, что летом 2017 года украинское гражданство Саакашвили было прекращено на основании того, что он подал недостоверную информацию при оформлении паспорта.

Спустя полгода он был задержан в одном из ресторанов в центре Киева недалеко от офиса своей партии "Рух новых сил", после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу в порядке реадмиссии за нарушение государственной границы. После этого Саакашвили получил удостоверение личности в Нидерландах, гражданство которых имеет его жена.

28 мая 2019 года новый президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.


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