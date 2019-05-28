США призвало РоSSию выполнить решение Международного трибунала
Курт Волкер сказал, что для РоSSии нет никаких законных оснований продолжать удерживать этих моряков.
США призвало РоSSию выполнить решение Международного трибунала ООН по морскому праву и немедленно освободить украинских моряков и корабли. Об этом заявил специальный представитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в ходе интернет-конференции, передает "Интерфакс-Украина".
"Мы полностью поддерживаем решение трибунала, и для РоSSии нет никаких законных оснований продолжать удерживать этих моряков", - подчеркнул он.
Посол который раз уже напомнил , что украинских моряков незаконно атаковали в международных водах, потом их незаконно транспортировали в РоSSию.
"С ними должны обращаться как с представителями иностранных правительственных вооруженных сил. Нет оснований удерживать их РоSSии. Мы призываем (РоSSию) немедленно их освободить", - отметил Волкер позицию США.
При этом он подытожил, что у РоSSии нет намерений выполнять решение Трибунала, и нет "никаких сил", которые заставят это сделать.
Напомним, РоSSия назвала "новую" причину, почему не может отпустить военнопленных моряков: потому что еще не завершены следствия по отношению к ним.
25 мая Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что РоSSия должна освободить всех украинских моряков, которые были взяты в плен в ноябре 2018 года, и вернуть три корабля. РоSSия заявила, что не будет выполнять требования Международного трибунала.
Вечером, в тот же день, Московский рассмотрел апелляционные жалобы военнопленных украинских моряков и отклонил их. Суд оставил всех украинских военнопленных моряков под стражей до конца июля.
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Политика
28.05.2019 18:39