Зеленский назначил замглавы АП юриста Алексея Гончарука

Зеленский назначил замглавы АП юриста Алексея Гончарука
Алексей Гончарук
Фото: ForUm

Президент Владимир Зеленский назначил заместителем главы Администрации Президента Алексея Гончарука. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Гончарука Алексея Валерьевича заместителем главы Администрации Президента Украины", - сказано в документе.

Гончарук - юрист, адвокат, магистр государственного управления, доктор философии в области права, глава независимого экспертно-аналитического центра "Офис эффективного регулирования" (BRDO). Раньше был управляющим партнером юридической фирмы Constructive Lawyers, а также был советником экс-министра экологии и природных ресурсов.

Гончарук также является членом партии "Сила людей", которая выдвигала на президентские выборы Дмитрия Гнапа.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Зеленский запустил влог о жизни президентаЗеленский запустил влог о жизни президента
Глава предвыборного штаба Зеленского получил должность первого замглавы СБУГлава предвыборного штаба Зеленского получил должность первого замглавы СБУ
В Ровно двух человек с плакатами о Зеленском забрали в полицию за несанкционированный митингВ Ровно двух человек с плакатами о Зеленском забрали в полицию за несанкционированный митинг
Зеленский уволит Богдана, если Конституционный Суд не отменит закон о люстрации, - замглавы АПЗеленский уволит Богдана, если Конституционный Суд не отменит закон о люстрации, - замглавы АП
Коломойский заявил, что Тимошенко - его друг и он будет помогать ей на выборах в РадуКоломойский заявил, что Тимошенко - его друг и он будет помогать ей на выборах в Раду
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский побывал на передовой в Луганской областиЗеленский побывал на передовой в Луганской области
Зеленский должен дать публичную оценку заявлениям Коломойского о дефолте, - БППЗеленский должен дать публичную оценку заявлениям Коломойского о дефолте, - БПП
Семочко подал иск о восстановлении в должности первого замглавы Службы внешней разведкиСемочко подал иск о восстановлении в должности первого замглавы Службы внешней разведки
Программу партии "Слуга народа" будет утверждать ЗеленскийПрограмму партии "Слуга народа" будет утверждать Зеленский
Зеленский попросил полицию не мешать мирным акциям против негоЗеленский попросил полицию не мешать мирным акциям против него
Президент Индии назначил Нарендру Моди премьер-министром на второй срокПрезидент Индии назначил Нарендру Моди премьер-министром на второй срок
Болгарскую партию попросили удалить ролик с кадрами "Слуги народа", где Зеленский расстреливает депутатовБолгарскую партию попросили удалить ролик с кадрами "Слуги народа", где Зеленский расстреливает депутатов
Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению паводков в Закарпатской и Ивано-Франковской областяхЗеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению паводков в Закарпатской и Ивано-Франковской областях
Кабмин объявил два конкурса на должности замглавы НСЗУ, один - повторноКабмин объявил два конкурса на должности замглавы НСЗУ, один - повторно
Зеленский встретится с миссией МВФ 28 маяЗеленский встретится с миссией МВФ 28 мая
Последние новости
Подгружаем последние новости