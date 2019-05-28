Зеленский назначил замглавы АП юриста Алексея Гончарука
Президент Владимир Зеленский назначил заместителем главы Администрации Президента Алексея Гончарука. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
"Назначить Гончарука Алексея Валерьевича заместителем главы Администрации Президента Украины", - сказано в документе.
Гончарук - юрист, адвокат, магистр государственного управления, доктор философии в области права, глава независимого экспертно-аналитического центра "Офис эффективного регулирования" (BRDO). Раньше был управляющим партнером юридической фирмы Constructive Lawyers, а также был советником экс-министра экологии и природных ресурсов.
Гончарук также является членом партии "Сила людей", которая выдвигала на президентские выборы Дмитрия Гнапа.
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