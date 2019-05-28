В мэрии Одессы проходят обыски

На данный момент информации об уголовном производстве нет.

Фото: dumskaya.net

Сотрудники полиции и Генеральной прокуратуры проводят обыски в департаменте коммунальной собственности мэрии Одессы. Об этом сообщает местное издание "Думская".

Ообыски идут на третьем этаже офиса муниципального департамента коммунальной собственности на улице Артиллерийской. По данным "Думской", следственные действия проводят сотрудники департамента защиты экономики Национальной полиции и Генеральной прокуратуры.

Пока неизвестно, в рамках какого уголовного дела правоохранители изымают документы. Также сообщается о задержании, однако в полиции пока не комментируют происходящее.

Напомним, в накануне в одесской колонии №51 произошел бунт, в результате которого получили травмы четверо сотрудников колонии. Органы прокуратуры в Одесской области зарегистрировали два уголовных производства.