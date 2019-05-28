В мэрии Одессы проходят обыски

На данный момент информации об уголовном производстве нет.

Фото: dumskaya.net

Сотрудники полиции и Генеральной прокуратуры проводят обыски в департаменте коммунальной собственности мэрии Одессы. Об этом сообщает местное издание "Думская".

Ообыски идут на третьем этаже офиса муниципального департамента коммунальной собственности на улице Артиллерийской. По данным "Думской", следственные действия проводят сотрудники департамента защиты экономики Национальной полиции и Генеральной прокуратуры.

Пока неизвестно, в рамках какого уголовного дела правоохранители изымают документы. Также сообщается о задержании, однако в полиции пока не комментируют происходящее.

Напомним, в накануне в одесской колонии №51 произошел бунт, в результате которого получили травмы четверо сотрудников колонии. Органы прокуратуры в Одесской области зарегистрировали два уголовных производства.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Зеленский запустил влог о жизни президентаЗеленский запустил влог о жизни президента
Глава предвыборного штаба Зеленского получил должность первого замглавы СБУГлава предвыборного штаба Зеленского получил должность первого замглавы СБУ
В Ровно двух человек с плакатами о Зеленском забрали в полицию за несанкционированный митингВ Ровно двух человек с плакатами о Зеленском забрали в полицию за несанкционированный митинг
Зеленский уволит Богдана, если Конституционный Суд не отменит закон о люстрации, - замглавы АПЗеленский уволит Богдана, если Конституционный Суд не отменит закон о люстрации, - замглавы АП
Коломойский заявил, что Тимошенко - его друг и он будет помогать ей на выборах в РадуКоломойский заявил, что Тимошенко - его друг и он будет помогать ей на выборах в Раду
Блок рекламы


Похожие новости
В Раду проходят четыре партии, еще две - на грани, - соцопросВ Раду проходят четыре партии, еще две - на грани, - соцопрос
НАБУ проводит обыски в Нацгвардии и "Укрбуде"НАБУ проводит обыски в Нацгвардии и "Укрбуде"
ГБР провело обыски на Житомирской таможнеГБР провело обыски на Житомирской таможне
Госбюро расследований впервые проводит обыски совместно с НАБУГосбюро расследований впервые проводит обыски совместно с НАБУ
В Одессе проходят траурные мероприятия к 5-летию трагических событий в Доме профсоюзовВ Одессе проходят траурные мероприятия к 5-летию трагических событий в Доме профсоюзов
Полиция Одессы завтра переходит на усиленный режим несения службыПолиция Одессы завтра переходит на усиленный режим несения службы
Оккупанты провели обыски в луганском соборе ПЦУ и домах двух священниковОккупанты провели обыски в луганском соборе ПЦУ и домах двух священников
Два корабля НАТО зайдут в порт ОдессыДва корабля НАТО зайдут в порт Одессы
В оккупированном Крыму ФСБ проводит обыски у крымских татарВ оккупированном Крыму ФСБ проводит обыски у крымских татар
Суд Одессы вынес первый приговор с реальным сроком по делу НАБУСуд Одессы вынес первый приговор с реальным сроком по делу НАБУ
Последние новости
Подгружаем последние новости