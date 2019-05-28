Кассационный админсуд Верховного суда отменил увольнение бывшего главы ВСЮ Колесниченко

Кассационный админсуд Верховного суда отменил увольнение бывшего главы ВСЮ Колесниченко
Владимир Колесниченко
Фото: http://2000.net.ua

Кассационный административный суд Верховного Суда отменил увольнение бывшего главы Высшего совета юстиции и судьи Высшего спецсуда по рассмотрению гражданских и уголовных дел Владимира Колесниченко. Об этом написал его адвокат Андрей Федур на своей странице в Фейсбуке.

"Вчера Кассационный административный суд в составе Верховного Суда удовлетворил иск Колесниченко В. к Высшему совету правосудия (дело об увольнении по люстрационным процедурам), то есть признал незаконным и отменил решение Высшего совета правосудия № 1232/0/15-17 от 23.05.2017 года", - сообщил Федур.

Адвокат считает, что данное решение будет обжаловано в Большой палате Верховного Суда.

Напомним, Колесниченко уволили в мае в рамках выполнения закона об очищении власти (люстрации). Колесниченко возглавлял Высший совет юстиции с марта 2010 года по май 2013 года, до этого он был главой Печерского районного суда Киева.

Генеральная прокуратура расследует возможное получение Колесниченко 12 млн долларов от руководства Партии регионов в 2010 году.


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