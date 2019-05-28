Адвокат Мартыненко обвинил НАБУ в посредничестве поставкам уранового сырья из РоSSии по завышенным цена

Бюро якобы заблокировало поставки из Казахстана.

Адвокат Мартыненко обвинил НАБУ в посредничестве поставкам уранового сырья из РоSSии по завышенным цена
Фото: Сергей Нужненко

НАБУ через дела против украинского госпредприятия "ВостГОК" помогает РоSSии поставлять урановое сырье по завышенным ценам. Об этом заявил адвокат Петр Бойко.

"Из уранового сырья производится топливо для украинских АЭС, где работают старые советские реакторы. Но украинский "Восточный горно-обогатительный комбинат" из-за фейковых дел НАБУ не может разрушить роSSийскую монополию и поставлять дешевое сырье из Казахстана. Усилиями НАБУ эти поставки заблокированы, а РоSSия получила возможность продавать сырье по завышенным ценам", - сказал адвокат, которого цитирует пресс-служба экс-нардепа Николая Мартыненко.

По словам адвоката, в деле НАБУ по "Энергоатому" и "ВостГОК" нет убытков для государства. "НАБУ и САП их сфабриковали и этого не скрывают. Прокурор САП Алексей Скибенко публично заявил, что сторона обвинения не заинтересована в установлении объективной истины по "делу Мартыненко". А на прошлое судебное заседание прокуроры вообще не пришли - НАБУ и САП саботируют дело, на котором они столько пиарились", - отметил Бойко.

"Государственные аудиторы дважды ответили НАБУ, что нет убытков в поставках уранового сырья "Восточным ГОК". То естьдело надо было закрывать еще на этапе следствия! Но НАБУ с помощью частной фирмы "Профи-сервис" придумало "ноу-хау" в судебных экспертизах - термин "потерянные активы", на котором строится все обвинение. Потерянные активы - это захваченные в Крыму роSSийскими оккупантами. Здесь же - это абсурд, любой платеж можно назвать "потерянным активом". НАБУ пошло на подмену понятий и процессуальное мошенничество", - указали у Мартыненко.

По мнению защиты, "всю надежду НАБУ и САП возлагают на давление на судей, чтобы заставить их принимать не правовые, а сугубо политические решения".

Пресс-служба экс-депутата также заявила, что "бумеранг вернулся к тем, кто занимается информационным киллерством в отношении Николая Мартыненко. Теперь они сами стали фигурантами уголовных дел - в т.ч. в США. Поэтому Сытник, Лещенко и Шабунин надеются убежать в парламент и спрятаться за депутатской неприкосновенностью. Но все причастные к фальсификациям понесут уголовную ответственность", - говорится в сообщении.


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