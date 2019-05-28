Совет церквей тревожит возможность ратификации Стамбульской конвенции в Украине

Религиозные организации осуждают внедрение понятия "гендер" в правовое поле.

Совет церквей тревожит возможность ратификации Стамбульской конвенции в Украине
Олекса Петрів
Фото: Макс Требухов

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций в очередной раз заявил, что не поддерживает ратификацию в Украине Стамбульской конвенции (Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия по отношении к женщинам и домашнего насилия). Об этом сказал Алекса Петрив, митрофорный протоиерей, руководитель Департамента внешних связей в Украине (Украинская греко-католическая церковь) во время круглого стола в Институте Горшенина.

"Совет церквей последовательно выступает против того, чтобы в Украине была ратифицирована Стамбульская конвенция, которая предусматривает внедрение гендерных постулатов в правовое поле. Мы будем делать все для того, чтобы этого не допустить", - заявил представитель УГКЦ.

В то же время священник отметил, что Совет церквей выступает против семейного насилия и за равенство мужчин и женщин.

Отметим, Украина подписала Стамбульскую конвенцию еще в 2011 году, но до сих пор не ратифицировала.

В 2016 году попытка ратифицировать этот документ провалилась из-за понятий "гендер" и "сексуальная ориентация".

При этом в украинском законодательстве уже есть понятие гендерной идентичности. В 2015 году Рада приняла закон, который запрещает дискриминацию в сфере труда по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

Напомним, в субботу, 8 июня, в Киеве пройдет шествие за права семей и детей, организованное Всеукраинским советом церквей.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Зеленский уволил Муженко и назначил начальником Генштаба участника боев за Иловайск генерала ХомчакаЗеленский уволил Муженко и назначил начальником Генштаба участника боев за Иловайск генерала Хомчака
Елена Зеркаль стала замглавы АПЕлена Зеркаль стала замглавы АП
Глава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с РоSSиейГлава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с РоSSией
Зеленский запустил влог о жизни президентаЗеленский запустил влог о жизни президента
Глава предвыборного штаба Зеленского получил должность первого замглавы СБУГлава предвыборного штаба Зеленского получил должность первого замглавы СБУ
Блок рекламы


Похожие новости
LIGA.net: администрация Зеленского рассматривает возможность переезда в "вертолетную площадку Януковича"LIGA.net: администрация Зеленского рассматривает возможность переезда в "вертолетную площадку Януковича"
Луценко: за три года в Украине вынесли почти три тысячи приговоров коррупционерамЛуценко: за три года в Украине вынесли почти три тысячи приговоров коррупционерам
Луценко призвал Раду вернуть возможность заочного судопроизводства для дел МайданаЛуценко призвал Раду вернуть возможность заочного судопроизводства для дел Майдана
Советник президента Рейгана Марк Нуттл посетит УкраинуСоветник президента Рейгана Марк Нуттл посетит Украину
Директор НАБУ обсудил с миссией МВФ борьбу с коррупцией в УкраинеДиректор НАБУ обсудил с миссией МВФ борьбу с коррупцией в Украине
Зеленский отменил назначение сотрудника администрации Порошенко в НацсоветЗеленский отменил назначение сотрудника администрации Порошенко в Нацсовет
Депутат запорожского облсовета Гришин проигнорировал 8 повесток о вызове на допрос в прокуратуруДепутат запорожского облсовета Гришин проигнорировал 8 повесток о вызове на допрос в прокуратуру
Всемирный банк посоветовал Украине начать переговоры с МВФ о долгосрочной программеВсемирный банк посоветовал Украине начать переговоры с МВФ о долгосрочной программе
Функции СБУ должны быть ограничены, - представительство ЕС в УкраинеФункции СБУ должны быть ограничены, - представительство ЕС в Украине
Кабмин уволил члена набсовета "Нафтогаза" Кудрицкого, - СМИКабмин уволил члена набсовета "Нафтогаза" Кудрицкого, - СМИ
Последние новости
Подгружаем последние новости