Вакарчук представил программного директора и замруководителя избирательной кампании партии "Голос"

Павел Кухта и Ярослав Железняк - член SAGSUR.

Вакарчук представил программного директора и замруководителя избирательной кампании партии "Голос"
Фото: goloszmin.org

Партия "Голос" Святослава Вакарчука назначила своим программным директором Павла Кухту, а заместителем руководителя избирательной кампании - Ярослава Железняка.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Павел Кухта, который последние три года был двигателем многих реформаторских инициатив правительства, стал программным директором партии "Голос". Ярослав Железняк, один из лучших профессионалов по связям с Верховной Радой, занял должность заместителя руководителя избирательной кампании партии "Голос", - говорится в сообщении.

Павел Кухта - экс-заместитель председателя Стратегической группы советников по поддержке реформ (SAGSUR) при Кабмине. Отмечается, что он - специалист в области фискальной политики, бюджетного процесса и пенсионной реформы. Работал в стратегической группе советников по поддержке реформ.

Ярослав Железняк - также член SAGSUR, советник по связям с органами государственной власти. В 2015 - 2018 годах - был советником министра экономического развития и торговли Украины, а в июле 2017 года - назначен советником премьер-министра по связям с парламентом.


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