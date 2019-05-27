МИД запросил у РФ время и место возвращения военнопленных моряков

Обращение будет направлено также к главам МИД всего мира, не только Европы.

МИД запросил у РФ время и место возвращения военнопленных моряков
Елена Зеркаль
Фото: пресс-служба президента

Министерство иностранных дел Украины направило в МИД РоSSии ноту с вопросом, когда и где будут возвращены украинские моряки и корабли, захваченные в результате атаки в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Об этом сообщила в эфире радио "Новое время" замминистра иностранных дел Елена Зеркаль, передает "Интерфакс-Украина"."Мы уже подготовили дипломатическую ноту к РФ. Сегодня она пойдет в роSSийский МИД. В ноте мы спрашиваем каким образом мы можем забрать наши корабли, когда и где, как наши консулы могут забрать наших ребят из Лефортово", - сказала она.

"Завтра мы обращаемся ко всем министрам иностранных дел, готовим письма, с тем чтобы они все обратились к РФ с тем, что она обязана исполнить решение Трибунала - отпустить моряков и судна", - добавила Зеркаль.

По словам замминистра, обращение будет направлено также к главам МИД всего мира, не только Европы.

Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, которым обязал РФ освободить три украинских корабля и 24 украинских морякоа, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, и позволить им вернуться в Украину. За это решение проголосовали 19 судей, один судья - Руслан Колодкин (РФ) - против.

РоSSия заявила, что не будет выполнять требования Международного трибунала.


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