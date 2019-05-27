В РоSSии пенсионер ранил ножом четверых сотрудников редакции, требуя статью о Сталине

Главного редактора газеты отвезли в травмпункт.

?В РоSSии пенсионер ранил ножом четверых сотрудников редакции, требуя статью о Сталине
Подозреваемый в нападении
Фото: Mash

В роSSийском Ставрополе пожилой мужчина с ножом напал на сотрудников редакции газеты партии КПРФ "Родина", требуя опубликовать статью об Иосифе Сталине.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на депутата думы Ставрополья Виктора Лозового.

"Он требовал, чтобы опубликовали его статью о Сталине. Когда ему сказали, что рассмотрят это решение на коллегии, то он достал охотничий нож и напал на главного редактора", - сказал Лозовой, отметив, что инцидент произошел около 11:00 понедельника.

Информацию подтвердила пресс-служба Компартии РФ: "Он полистал подшивку газеты ставропольских коммунистов «Родина» и попросился на приём к главному редактору. Н.Ф. Бондаренко пригласил его в свой кабинет и через несколько минут разыгралась драма: гость потребовал опубликовать свою статью. Получив отказ в связи с тем, что предложенный довольно агрессивный по тону материал не соответствует политике газеты, он набросился на Николая Федосеевича с ножом и ранил его в лицо".

По словам собеседника "Интерфакса", нападавшему около 70 лет. Пострадали - главный редактор газеты Николай Бондаренко и три сотрудника крайкома КПРФ. Главред госпитализирован, остальные пострадавшие от госпитализации отказались.

"Мы оказали раненым на месте помощь, вызвали скорую. Главного редактора газеты отвезли в травмпункт накладывать швы. У него лицевая рана", - уточнил депутат.

В пресс-службе МВД РФ по региону сообщили, что нападавший уже задержан и доставлен в отдел полиции.

По неофициальной информации, его зовут Константин Сиднев.

Напомним, в октябре 2017 года неизвестный ворвался в редакцию "Эха Москвы" в Москве и ранил ножом заместителя главного редактора радиостанции Татьяну Фельгенгауэр.


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