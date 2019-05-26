Болгарскую партию попросили удалить ролик с кадрами "Слуги народа", где Зеленский расстреливает депутатов
Местный ЦИК посчитал, что подобная реклама может побудить людей к насилию.
Центральная избирательная комиссия Болгарии решила, что партия "Възраждане" нарушила Избирательный кодекс, опубликовав предвыборный ролик с кадрами из украинского сериала "Слуга народа", где персонаж Владимира Зеленского расстреливает депутатов парламента из автоматического оружия.
Партию обязали удалить ролик и не распространять его, пишет "Радио Свобода".
В ЦИК посчитали, что подобная реклама может побудить людей к насилию.
Ролик был опубликован 22 мая в фейсбуке "Възраждане" и сопровождался слоганом "Только мы можем".
Партия "Възраждане" выступает за выход Болгарии из Европейского Союза и НАТО и переориентацию внешней политики страны на РоSSию.
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Политика
25.05.2019 16:24