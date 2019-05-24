В ЦИК ожидают решения КС по указу о роспуске Рады до дня голосования 21 июля

62 депутата обжаловали в КСУ указ Зеленского о роспуске парламента.

В ЦИК ожидают решения КС по указу о роспуске Рады до дня голосования 21 июля
Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка

В Центральной избирательной комиссии ожидают вынесения Конституционным судом решения по конституционному представлению 62 народных депутатов о соответствии Основному закону указа президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" ожидается до дня голосования, назначенного на 21 июля.

Об этом сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии Наталия Бернацкая в интервью ТСН.

"Действительно, Конституционный суд рассматривает такие представления на протяжении шести месяцев. Как правило, сенат (КС – ред.) может принять решение, что этот вопрос является крайне важным – сократить эти сроки и рассмотреть его до одного месяца", - цитирует Бернацкую Интерфакс-Украина.

Она также отметила, что для ЦИК очень важно, чтобы КС как можно скорее рассмотрел представление народных депутатов.

"В любом случае, данное решение (КС – ред.) мы ожидаем до завершения избирательного процесса и до дня голосования, и с этим связаны его (решения КС о конституционности указа о роспуске Рады – ред.) правовые последствия. Но для нас они станут понятны, когда мы увидим юридическую позицию Конституционного суда и куда он нас направит: действительно ли он укажет на конституционность или неконституционность указа. И, возможно, будут какие-то дальнейшие шаги (предписаны – ред.)", - сказала Бернацкая.

Как сообщалось, 24 мая в КС поступило представление 62 нардепов относительно конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Рады VIII созыва и внеочередных выборах.

Напомним, 21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады 8 созыва и назначении досрочных выборов на 21 июля. Основанием для роспуска было указано отсутствие коалиции в Верховной Раде.

Коалиция "Европейская Украина" была создана в конце 2014 года в составе БПП, "Народного фронта", "Радикальной партии", "Самопомощи" и "Батькивщины". Три последние фракции из нее позже вышли, после чего уже в 2016 году в составе большинства осталось менее 226 депутатов.

Однако официально о распаде коалиции не объявлялось до 17 мая 2019 года, пока из нее не вышла фракция "Народного фронта".

Очередные выборы в Верховную Раду должны были состояться 27 октября 2019 года.


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