Верховный Суд получил третий иск о незаконности роспуска Рады
Дело зарегистрировано под номером 9901/280/19.
В Верховный суд поступило исковое заявление о признании противозаконными действий президента Украины Владимира Зеленского, подписавшего указ "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов".
Об этом сообщает пресс-служба суда.
"Заявление подано физическим лицом непосредственно в канцелярию Кассационного административного суда в составе Верховного Суда сегодня, 24 мая 2019 года", - говорится в сообщении.
Дело зарегистрировано под номером 9901/280/19.
Отмечается, что в течение пяти дней со дня подачи заявления "судья выносит решение о следующих процессуальных действиях".
Таким образом, в Верховный Суд подано уже три исковых заявления, которыми оспаривается соответствующий указ президента.
Напомним, 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей. Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений".
21 мая Зеленский досрочно прекратил полномочия Рады и назначил внеочередные выбора парламента на 21 июля. 23 мая его указ был опубликован в официальной газете "Урядовый курьер" и вступил в силу.
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Политика
24.05.2019 23:39