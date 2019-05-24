Порошенко анонсировал большой съезд БПП 31 мая

Партия планирует сменить название и руководство.

Порошенко анонсировал большой съезд БПП 31 мая
Фото: Макс Требухов

Партия "Блок Петра Порошенко - Солидарность" проведет съезд 31 мая.

Об этом сообщил бывший президент Петр Порошенко на форуме "Спільна справа громад" в Киеве.

"Я здесь, чтобы услышать ваши мысли. И на большом съезде, который состоится 31 мая, я очень надеюсь, что большинство мнений, которые будут высказаны сегодня в ходе обсуждения, точно войдут в программные документы обновленной партии, вашей партии", - сказал он.

По словам Порошенко, на съезде планируется масштабное обновление БПП.

"Наша политическая сила приняла абсолютно четкое решение с первых секунд: мы идем на выборы, принимаем участие в выборах и обязаны там победить", - сказал Порошенко.

Он рассчитывает, что к нему присоединяться другие партии из демократического лагеря.

"Устранением препятствий для этого объединения является обновленная партия с новым названием, с новым руководством, с огромным представительством общественности, волонтеров и добровольцев", - сказал Порошенко.

Напомним, что на съезде Порошенко может официально возглавить партию, которая будет создана на базе БПП.

Сейчас лидером "БПП "Солидарность" формально является мэр Киева Виталий Кличко, но фактически у партии нет лидера. Кличко возглавил ее в августе 2015 года в ущерб собственной политической силе "УДАР". Весной 2016 года Кличко заявил о намерении оставить партийный пост из-за нового закона о государственной службе. Чиновникам категории "А", к которым относится Кличко, теперь запрещено совмещать работу в исполнительной власти с членством в партиях.


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