Главой апелляционной палаты Антикорсуда стала судья из Черкаской области

Судьи апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда избрали главой Даниилу Чорненькую. Об этом LB.ua стало известно из собственных источников.

На выборах главы палаты выдвигались Олег Павлишин, который до назначения в апелляционную палату ВАКС работал судьей Апелляционного суда Львовской области, а также Даниила Чорненькая, ранее судья Монастырищенского районного суда Черкасской области.

За Чорненькую проголосовали семь судей, за Павлишина - три. Один судья не поддержал никого.

Напомним, накануне LB.ua со ссылкой на источники сообщил, что судей апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда уговаривают голосовать за Валерию Черную как главу палаты.

По словам источника, подобные действия "согласованы" с представителями новой Администрации президента и проводятся членами Совета судей, членом которого является Валерия Черная.

Глава Совета Судей Олег Ткачук эту информацию опровергал.