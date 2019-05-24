Мангер сообщил, что прошел проверку на детекторе лжи

Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, который является фигурантом по делу о нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, прошел опрос с применением полиграфа. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, полиграф определил как истинные его ответы о причастности к нападению на Гандзюк работника СБУ Данила Доценко.

"Итак, полиграф (он же детектор лжи) пройден. Ответы на самые болезненные вопросы, интересующие общественность, предоставлены. Знал ли я о том, что планируется нападение на Екатерину Гандзюк? - нет. Принимал я участие в этих ужасных действиях? - нет. Знаю ли я, где находится заказчик? - нет. Полиграф показал: эти и другие ответы - правдивые", - написал Мангер.

Фото: facebook/Владислав Мангер
Фото: facebook/Владислав Мангер
Фото: facebook/Владислав Мангер

Он добавил, что процедура длилась более 4 часов, исследование проводилось в соответствии с требованиями и стандартами американской Ассоциации полиграфологов, Всеукраинской ассоциации полиграфологов и действующего законодательства Украины. Проводила процедуру эксперт-полиграфолог Всеукраинской ассоциации полиграфологов психолог Татьяна Пономарева.

Напомним, Генеральная прокуратура Украина изменила подозрение Мангеру: его подозревают не в заказе убийства, а в заказе избиения.


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