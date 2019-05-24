Украина должна меняться инновационно, иначе у нее нет шансов, - Зеленский

Президент выступил на іForum - 2019 в Киеве.

?Украина должна меняться инновационно, иначе у нее нет шансов, - Зеленский
Зеленский выступил на іForum - 2019 в Киеве.
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на іForum - 2019 в Киеве с презентацией "Гарант инноваций: создаем будущее вместе".

Об этом сообщается на сайте президента.

"Недавно Великобритания неделю прожила без угля. Британцы показывают, что весь мир отходит от угля. У них «Роттердам минус», а у нас - «Роттердам плюс». Это два совершенно разных мировоззрения. Мы с вами не можем все изменить. Но мы должны инновационно меняться, иначе у нашей страны нет шансов", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что отставание в той или иной отрасли должно подталкивать нас к воплощению прорывных идей, минуя "ямы вчерашнего дня". В свое время так поступила Африка, перескочив этап проводной телефонной связи и внедрив сразу мобильный.

"У нас много проблем, но отсутствие электросетей подталкивает правительство в сторону возобновляемой энергетики, отсутствие банковской инфраструктуры - к цифровому банкингу, отсутствие транспортной логистики - к дронам", - подчеркнул Зеленский.

По его мнению, Украине нужно сосредоточиться на конкретных направлениях.

"Если мы хотим низких тарифов и энергоэффективности - нам нужно смотреть в сторону инноваций, возобновляемой энергетики. Мы хотим чистый и доступный транспорт? Нам придется строить не только дороги, но и инфраструктуру для электромобилей и беспилотников. Мы хотим будущего для наших детей - нам нужно будет в корне менять образование", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что вынесение вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией на референдум не имеет законодательной инициативы, но это - способ выяснить мнение общества и предложил провести соответствующий опрос украинцев.


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