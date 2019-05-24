"Я возглавил АП на законных основаниях", - Богдан

"Коррупционеры, которым я не дал разворовать государственный бюджет, стали авторами закона о люстрации и внесли меня специально в этот список".

"Я возглавил АП на законных основаниях", - Богдан
Андрей Богдан
Фото: ТСН

Андрей Богдан назвал законным свое назначение на пост главы Администарции президента.

Об этом он заявил в эфире "1+1".

"Я возглавил АП на законных основаниях. Я работал и защищал интересы государства. Коррупционеры, которым я не дал разворовать государственный бюджет, стали авторами закона о люстрации и внесли меня специально в этот список. Автор закона - Егор Соболев. Юридически я имею полное право занимать эту должность, потому что после закона о люстрации должность главы администрации президента и его заместителей была выведена из государственной службы. Поскольку я не являюсь государственным служащим, этот закон в данном случае по этой должности на меня не распространяется", - пояснил Андрей Богдан.

В то же время один Егор Соболев рассказал, что Богдан имел конфликт с одним из авторов закона - нардепом Юрием Деревянко.

Напомним, в Минюсте заявили, что новый глава АП Богдан подпадает под действие закона об очищении власти. Замминистра юстиции заявил, что статус этой должности не имеет значения, ведь профильный "Закон об очищении власти" четко называет эту должность и не отсылает к закону о государственной службе.


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