Кандидатура Медведчука как переговорщика с украинской стороны не рассматривается

"Ни я, ни президент не знакомы с Виктором Медведчуком".

Глава Администрации президента Андрей Богдан выступает за переговоры с Россией для прекращения конфликта на Донбассе. При этом кандидатура Виктора Медведчука как переговорщика с украинской стороны не рассматривается.

Об этом Андрей Богдан заявил в эфире "1+1".

"Ни я, ни президент не знакомы с Виктором Медведчуком. Мы не видим его переговорщиком с нашей стороны. Если РоSSия видит переговорщиком со своей, это их выбор", - сказал глава АП.

Накануне глава АП Андрей Богдан заявил, что в команде президента рассматривают возможность вынесения вопроса о заключении договоренностей с Россией о мире по войне на Донбассе на всенародный референдум.

На встрече с общественными активистами в Администрации главы государства Владимир Зеленский заявил, что вынесение вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией на референдум не имеет законодательной инициативы, но это - способ выяснить мнение общества. Участники встречи согласились, что целесообразно назвать это не референдумом, а опросом и диалогом с обществом.

Напомним, Медведчук входит в гуманитарную подгруппу на переговорах в Минске и занимается обменом пленных. Последний масштабный обмен заложниками между Украиной и боевиками "Л/ДНР" на Донбассе прошел 27 декабря прошлого года.

В начале декабря 2018 года представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Евгений Марчук заявил, что Медведчук в последнее время не участвовал в работе группы.