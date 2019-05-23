"Мы расцениваем эту петицию как шутку", - глава АП о петиции об отставке Зеленского

Петиция на сайте президента за сутки набрала необходимые 25 тыс. подписей.

"Мы расцениваем эту петицию как шутку", - глава АП о петиции об отставке Зеленского
Фото: Анна Стешенко

Глава Администрации президента Андрей Богдан прокомментировал электронную петицию за отставку президента Владимира Зеленского на официальном сайте главы государства, которая набрала 25 тысяч голосов за первые сутки после регистрации.

"Мы расцениваем эту петицию как шутку. Возможно, даже смешную шутку. Законом предусмотрены случаи, когда должны быть закончены полномочия президента. Такие петиции не являются основанием для реагирования путем окончания полномочий президента", - сказал он в эфире "1+1".

По словам Богдана, в АП понимают, что какая-то часть населения недовольна действиями действующего президента.

"Но мы будем стараться, чтобы эта часть населения уменьшалась путем их убеждения и чтобы они стали нашими единомышленниками", - добавил Андрей Богдан.

Зеленский принес присягу на верность Украине в понедельник, 20 мая и приступил к исполнению обязанностей главы государства. Уже на следующий день он вопреки требованиям Конституции издал указ о роспуске Верховной Рады, а также сделал несколько спорных кадровых назначений.

Напомним, электронные петиции, набравшие 25 тыс. подписей, попадают на рассмотрение администрацией президента, однако выполнение их не обязательно.

С момент запуска раздела электронных петиций достаточное количество голосов набрали только несколько документов, в частности, петиция о защите традиционной семьи, о отмене запрета "ВКонтакте", за легализацию медицинского каннабиса.


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