Петиция "За отставку Зеленского" на сайте президента набрала более 9 тыс. голосов в первые сутки

Для рассмотрения главой государства документ должен набрать 25 тыс. подписей.

Электронная петиция за отставку президента Владимира Зеленского на официальном сайте главы государства набрала более 8 тыс. голосов в первые сутки после регистрации.

Документ зарегистрировал Максим Безрук 22 мая 2019 года. Сегодня утром у петиции было около 5,5 тыс. подписей, на данный момент за нее подписались более 9,5 тыс. человек.

"Глубокоуважаемый Владимир Александрович, голосование за Вас в большинстве своем было голосованием протестным. На самом деле Вы не имеете поддержки 73% избирателей. Ваша личность вовсе не объединяет большинство украинцев, имеющих различные, отчасти диаметрально противоположные взгляды и желания. Вы консолидировали протест, не дав конкретных обещаний и политических ориентиров, однако теперь, после избрания и инаугурации, у Вас не может не быть конкретного пути. Но Ваши первые заявления и действия разочаровывают Ваших избирателей, разбивают эту временную ситуативную народную консолидацию", - сказано в тексте петиции.

"Пользуясь отсутствием содержательных обещаний народу, Вы начали приписывать народной воле собственные пожелания. Создается недопустимая ситуация, когда "слуга народа" не имеет перед своим народом моральных обязательств, сформированных в предвыборном процессе. Поэтому мы, народ Украины, требуем Вашей немедленной отставки с должности Президента Украины ", - отмечается в петиции.

Зеленский принес присягу на верность Украине в понедельник, 20 мая и приступил к исполнению обязанностей главы государства. Уже на следующий день он вопреки требованиям Конституции издал указ о роспуске Верховной Рады, а также сделал несколько спорных кадровых назначений.

Напомним, электронные петиции, набравшие 25 тыс. подписей, попадают на рассмотрение администрацией президента, однако выполнение их не обязательно.

С момент запуска раздела электронных петиций достаточное количество голосов набрали только несколько документов, в частности, петиция о защите традиционной семьи, о отмене запрета "ВКонтакте", за легализацию медицинского каннабиса.


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