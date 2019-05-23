Полторак представил нового главу Генштаба Хомчака Вооруженным Силам

Фото: facebook.com/generalpoltorak

Министр обороны Степан Полторак утром 23 мая представил нового главу Генштаба ВСУ Руслана Хомчака Генеральному штабу и Вооруженным Силам.

Во время этого мероприятия Хомчак назвал основные принципы, которых он намерен придерживаться во время своей работы.

"Наша самая главная задача - сохранение жизни и здоровья личного состава. Она должна находиться в основе всех управленческих решений как в зоне проведения операции объединенных сил, так и за ее пределами. Высшая ценность - это человек", - сказал Хомчак во время своего выступления.

Фото: facebook.com/generalpoltorak

Также генерал высказался за прекращение ручного управления в ВСУ, очковтирательства, показухи и выдачи желаемого за действительное.

Хомчак добавил, что намерен повысить требования к командирам и начальникам всех уровней, которые должны быть образцом для подражания и примером для подчиненных. "Современный командир должен объединять в себе патриотизм, профессиональную компетентность, личную дисциплинированность, инициативность, творческий подход к делу," - сказал начальник Генштаба.

Он пообещал, что будет учитывать предложения, которые подают командиры бригад, батальонов, рот и взводов с линии столкновения.

Хомчак добавил, что продолжит ранее определенные реформы Вооруженных сил, в том числе направленные на приближение к стандартам НАТО.

Министр Полторак попросил Хомчака подготовить предложения по кадровым изменениям в ВСУ и решениям, которые нужно принять в ближайшее время.

Фото: facebook.com/generalpoltorak

Напомним, что увольнение начальника Генштаба Виктора Муженко и назначение на эту должность Руслана Хомчака было первым кадровым решением нового президента Владимира Зеленского.