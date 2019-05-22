"ООН не должна терпеть присутствие РФ в Совбезе, пока она не вернется к системе международного права".

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун призвала ООН исключить РоSSию из Совета безопасности.

Об этом она заявила во время выступления на 72-й сессии Всемирной организации здравоохранения в Женеве, сообщается на сайте Минздрава.

Супрун отметила продвижение реформы системы здравоохранения в Украине, которая состоялась на фоне пятилетней агрессии со стороны РоSSийской Федерации. Она подчеркнула, что РоSSия все это время продолжает нарушать международное право и права человека.

" ООН не должна терпеть присутствие РФ в Совете Безопасности, пока она не вернется к системе международного права", - сказала Супрун.

Она также отметила, что РоSSия не может быть в Совбезе, пока она не выведет свои войска с территории Донбасса и Крыма, пока она не освободит военнопленных и политзаключенных.

Супрун призвала Всемирную организацию здравоохранения и другие международные организации отказаться от роSSийского финансирования, "чтобы не стать заложниками Кремля". Она также отметила необходимость усиления санкций против РФ .