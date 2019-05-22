Супрун в Женеве призвала исключить РоSSию из Совбеза ООН

"ООН не должна терпеть присутствие РФ в Совбезе, пока она не вернется к системе международного права".

Супрун в Женеве призвала исключить РоSSию из Совбеза ООН
Ульяна Супрун
Фото: kmu.gov.ua

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун призвала ООН исключить РоSSию из Совета безопасности.

Об этом она заявила во время выступления на 72-й сессии Всемирной организации здравоохранения в Женеве, сообщается на сайте Минздрава.

Супрун отметила продвижение реформы системы здравоохранения в Украине, которая состоялась на фоне пятилетней агрессии со стороны РоSSийской Федерации. Она подчеркнула, что РоSSия все это время продолжает нарушать международное право и права человека.

"ООН не должна терпеть присутствие РФ в Совете Безопасности, пока она не вернется к системе международного права", - сказала Супрун.

Она также отметила, что РоSSия не может быть в Совбезе, пока она не выведет свои войска с территории Донбасса и Крыма, пока она не освободит военнопленных и политзаключенных.

Супрун призвала Всемирную организацию здравоохранения и другие международные организации отказаться от роSSийского финансирования, "чтобы не стать заложниками Кремля". Она также отметила необходимость усиления санкций против РФ.

Напомним, 17 мая делегация РоSSии обратилась к председателю Совбеза ООН с просьбой созвать заседание по Закону Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
У Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверениеУ Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверение
Зеленский уволил Муженко и назначил начальником Генштаба участника боев за Иловайск генерала ХомчакаЗеленский уволил Муженко и назначил начальником Генштаба участника боев за Иловайск генерала Хомчака
Елена Зеркаль стала замглавы АПЕлена Зеркаль стала замглавы АП
Филарет заявил, что управлять ПЦУ должен был он, а не ЕпифанийФиларет заявил, что управлять ПЦУ должен был он, а не Епифаний
«Народный фронт» готовится выйти из коалиции, чтобы предотвратить роспуск Рады«Народный фронт» готовится выйти из коалиции, чтобы предотвратить роспуск Рады
Блок рекламы


Похожие новости
Супрун подала иск против журналиста "1+1" о защите деловой репутацииСупрун подала иск против журналиста "1+1" о защите деловой репутации
Польша призвала РоSSию отказаться от выдачи паспортов на оккупированном ДонбассеПольша призвала РоSSию отказаться от выдачи паспортов на оккупированном Донбассе
Украина в Совбезе ООН призвала к ужесточению санкций против РФУкраина в Совбезе ООН призвала к ужесточению санкций против РФ
Рада призвала международные организации осудить решение РоSSии о выдаче паспортов в ОРДЛОРада призвала международные организации осудить решение РоSSии о выдаче паспортов в ОРДЛО
Названа предполагаемая дата экстренного заседания Совбеза ООН по УкраинеНазвана предполагаемая дата экстренного заседания Совбеза ООН по Украине
Ляшко послал Вилкула в РоSSию из-за языкового вопросаЛяшко послал Вилкула в РоSSию из-за языкового вопроса
Тимошенко призвала украинцев прекратить "политический передоз" и перестать сориться
Украина за год экстрадировала в РоSSию 22 человекУкраина за год экстрадировала в РоSSию 22 человек
Апелляционный суд отказался исключить лося из Красной книгиАпелляционный суд отказался исключить лося из Красной книги
РоSSия заблокировала заявление Совбеза ООН по ЛивииРоSSия заблокировала заявление Совбеза ООН по Ливии
Последние новости
Подгружаем последние новости