Супрун в Женеве призвала исключить РоSSию из Совбеза ООН
"ООН не должна терпеть присутствие РФ в Совбезе, пока она не вернется к системе международного права".
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун призвала ООН исключить РоSSию из Совета безопасности.
Об этом она заявила во время выступления на 72-й сессии Всемирной организации здравоохранения в Женеве, сообщается на сайте Минздрава.
Супрун отметила продвижение реформы системы здравоохранения в Украине, которая состоялась на фоне пятилетней агрессии со стороны РоSSийской Федерации. Она подчеркнула, что РоSSия все это время продолжает нарушать международное право и права человека.
"ООН не должна терпеть присутствие РФ в Совете Безопасности, пока она не вернется к системе международного права", - сказала Супрун.
Она также отметила, что РоSSия не может быть в Совбезе, пока она не выведет свои войска с территории Донбасса и Крыма, пока она не освободит военнопленных и политзаключенных.
Супрун призвала Всемирную организацию здравоохранения и другие международные организации отказаться от роSSийского финансирования, "чтобы не стать заложниками Кремля". Она также отметила необходимость усиления санкций против РФ.
Напомним, 17 мая делегация РоSSии обратилась к председателю Совбеза ООН с просьбой созвать заседание по Закону Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
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Политика
22.05.2019 10:16