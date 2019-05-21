Климкин посоветовал Зеленскому "перезагрузить" АП
"Совсем уже у нее никудышная аура и карма".
Министр иностранных дел Павел Климкин, который подал в отставку, посоветовал Владимиру Зеленскому реформировать Администрацию президента.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"С искренним уважением отношусь к первым персональным назначениям Владимира Зеленского. Я бы на его месте Администрацию перезагрузил как факт и как класс. Совсем уже у нее никудышная аура и карма. Даже хорошие люди, как показывает практика, ситуации не спасают", - написал Климкин.
Он также добавил, что офис Президента и секретариат Кабинета министров могут работать лучше, если избавить их от бюрократии.
"Офис Президента без лишней бюрократии, с эффективным обеспечением и лучшими людьми был бы более привлекательной опцией. Кстати, такая же беда и с Секретариатом Кабмина. А перезагрузка - это интересная штука", - отметил Климкин.
Напомним, перед вторым туром Владимир Зеленский заявлял, что в случае победы на выборах хочет работать в open space, а не на Банковой.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
21.05.2019 20:43
21.05.2019 20:44