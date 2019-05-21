Руководство и инспекторов КПВВ "Новотроицкое" поймали на взятках

В порядке ст. 208 УПК задержаны три человека.

Руководство и инспекторов КПВВ "Новотроицкое" поймали на взятках
Фото: facebook.com/MatiosAnatolii

Военная прокуратура совместно с Госбюро расследований и Министерством внутренних дел задержали за систематическое вымогательство взяток заместителя Донецкого пограничного отряда, командира отделения КПВВ "Новотроицкое" и шестерых инспекторов пограничной службы.

Об этом сообщил в Фейсбуке военный прокурор Анатолий Матиос.

По его данным, всего зафиксировано более 70 фактов вымогательства денег у перевозчиков на сумму около 600 тыс. гривен.

Матиос рассказал со ссылкой на доклад военного прокурора ООС Олега Цицака, что правоохранители Краматорска разоблачили и задокументировали преступный механизм систематического вымогательства и получения взяток инспекторами пограничной службы КПВВ "Новотроицкое" (создавали искусственные препятствия для перевозчиков, получали от них денежные средства и хранили их на съемной квартире).

"20 мая, после получения очередной суммы в размере 6 тыс. гривен и распределения денег между вышеуказанными должностными лицами их преступная деятельность была прекращена. 21 мая во время обысков в служебных помещениях КПВВ «Новотроицкое», Донецкого погранотряда и по месту жительства всех фигурантов преступной схемы, были обнаружены и изъяты предмет 6 тыс. гривен, а также средства, полученные преступным путем на общую сумму 81 тыс гривен, 13 тыс. долларов США, 300 евро и черновые записи с распределением средств между участниками преступной схемы", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/MatiosAnatolii

Фото: facebook.com/MatiosAnatolii

В порядке ст. 208 УПК задержаны три человека. Также проверяется причастность других должностных лиц из руководства Донецкого пограничного отряда и Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы.

Напомним, в апреле Госпогранслужба усилила контроль на пропускных пунктах на Донбассе.


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