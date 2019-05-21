У заключенного крымскотатарского активиста Бекирова ухудшилось здоровье, - Денисова

Состояние здоровья заключенного в Крыму крымскотатарского активиста Эдема Бекирова стремительно ухудшается. Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила у себя на Facebook.

Она сообщила, что 14 мая Бекирова отправили в больницу на обследование к кардиологу и эндокринологу, где, несмотря выводы врачей об удовлетворительном состоянии заключенного, ему посоветовали увеличить количество единиц инсулина.

"Это свидетельствует о том, что у Эдема прогрессирует сахарный диабет", - подчеркнула Денисова.

Кроме того, Бекиров жалуется на постоянную боль в сердце из-за гипертонии, что приводит к одышке. Большое количество инсулина в крови привело к увеличению поджелудочной железы. Также он страдает от сильной головной боли и отечности тела. А левая нога атрофируется из-за малоподвижности.

Денисова заявила, что уже не однократно обращалась к уполномоченной по правам человека РоSSии Татьяне Москальковой с просьбой принять меры для обеспечения прав Бекирова и предоставить ему квалифицированную медицинскую помощь в условиях стационарного лечения.

С этой же просьбой Денисова снова обратилась к Москальковой в своем сообщении.

Напомним, житель с. Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан роSSийскими силовиками на въезде в Крым утром 12 декабря. Известно, что он направлялся на полуостров для посещения 78-летней матери и родственников. Позже его доставили в здание ФСБ РоSSии в Симферополе.

13 декабря Бекирова арестовали на два месяца. Его обвинили в распространении и транспортировке более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.