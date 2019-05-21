У заключенного крымскотатарского активиста Бекирова ухудшилось здоровье, - Денисова

У него прогрессирует сахарный диабет.

У заключенного крымскотатарского активиста Бекирова ухудшилось здоровье, - Денисова
Эдем Бекиров
Фото: Крымская солидарность

Состояние здоровья заключенного в Крыму крымскотатарского активиста Эдема Бекирова стремительно ухудшается. Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила у себя на Facebook.

Она сообщила, что 14 мая Бекирова отправили в больницу на обследование к кардиологу и эндокринологу, где, несмотря выводы врачей об удовлетворительном состоянии заключенного, ему посоветовали увеличить количество единиц инсулина.

"Это свидетельствует о том, что у Эдема прогрессирует сахарный диабет", - подчеркнула Денисова.

Кроме того, Бекиров жалуется на постоянную боль в сердце из-за гипертонии, что приводит к одышке. Большое количество инсулина в крови привело к увеличению поджелудочной железы. Также он страдает от сильной головной боли и отечности тела. А левая нога атрофируется из-за малоподвижности.

Денисова заявила, что уже не однократно обращалась к уполномоченной по правам человека РоSSии Татьяне Москальковой с просьбой принять меры для обеспечения прав Бекирова и предоставить ему квалифицированную медицинскую помощь в условиях стационарного лечения.

С этой же просьбой Денисова снова обратилась к Москальковой в своем сообщении.

Напомним, житель с. Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан роSSийскими силовиками на въезде в Крым утром 12 декабря. Известно, что он направлялся на полуостров для посещения 78-летней матери и родственников. Позже его доставили в здание ФСБ РоSSии в Симферополе.

13 декабря Бекирова арестовали на два месяца. Его обвинили в распространении и транспортировке более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.

Украинский МИД выразил РоSSии протест в связи с незаконным решением об аресте Бекирова. Сообщалось, что он больше 18 лет является инвалидом 1 группы и имеет ряд сопутствующих проблем со здоровьем. В МИД подчеркнули, что арест активиста является прямой угрозой его жизни.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Администрации Порошенко "по ошибке" наградили фигуранта дела НАБУВ Администрации Порошенко "по ошибке" наградили фигуранта дела НАБУ
У Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверениеУ Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверение
Зеленский уволил Муженко и назначил начальником Генштаба участника боев за Иловайск генерала ХомчакаЗеленский уволил Муженко и назначил начальником Генштаба участника боев за Иловайск генерала Хомчака
Елена Зеркаль стала замглавы АПЕлена Зеркаль стала замглавы АП
Филарет заявил, что управлять ПЦУ должен был он, а не ЕпифанийФиларет заявил, что управлять ПЦУ должен был он, а не Епифаний
Блок рекламы


Похожие новости
Из-за столкновения с активистами под стенами МВД пострадали трое правоохранителейИз-за столкновения с активистами под стенами МВД пострадали трое правоохранителей
Подозреваемый в нападении на одесского активиста Михайлика ранил себя в СИЗОПодозреваемый в нападении на одесского активиста Михайлика ранил себя в СИЗО
Один из участников нападения на активиста Сергея Стерненко уехал из УкраиныОдин из участников нападения на активиста Сергея Стерненко уехал из Украины
Полиция задержала и отпустила активиста, раздававшего листовки против кандидата ЗеленскогоПолиция задержала и отпустила активиста, раздававшего листовки против кандидата Зеленского
Суд оправдал активиста, которого полицейские вынесли с Майдана за листовки против ЗеленскогоСуд оправдал активиста, которого полицейские вынесли с Майдана за листовки против Зеленского
Полицейские вынесли из Майдана активиста, раздававшего листовки о "последствиях президентства Зеленского"Полицейские вынесли из Майдана активиста, раздававшего листовки о "последствиях президентства Зеленского"
Денисова назначила скандально известного судью новым членом ВККСДенисова назначила скандально известного судью новым членом ВККС
Арестованных крымских татар поместят в пять разных СИЗО в РоSSии, - ДенисоваАрестованных крымских татар поместят в пять разных СИЗО в РоSSии, - Денисова
Денисова показала условия содержания ВышинскогоДенисова показала условия содержания Вышинского
Омбудсмен Денисова связывает задержание архиепископа Климента с его поездкой к политзаключенному ГрибуОмбудсмен Денисова связывает задержание архиепископа Климента с его поездкой к политзаключенному Грибу
Последние новости
Подгружаем последние новости