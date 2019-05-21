Зеленский назначил первым помощником Сергея Шефира

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим первым помощником Сергея Шефира.

Об этом говорится в указе №305 от 21 мая.

Сергей Шефир - продюсер, сценарист. Окончил Криворожский Горнорудный Институт, специальность подземная механика.

Авторский стаж – более 15-ти лет. Писал вместе с Борисом Шефир для различных команд КВН: «Минск», «Махачкалинские бродяги», «Запорожье-Кривой Рог-Транзит» (Чемпион СНГ), «95-й квартал», «Сборная ХХ века», «Сборная ХХI века». Редактор «Планета КВН», лиг «АМиКа». Соавтор телевизионных проектов: «Серебряная калоша», «За двумя зайцами», «Три мушкетера», «Кушать подано» и др.

В 2003 году переехал вместе с Владимиром Зеленским и Борисом Шефиром из Москвы в Киев и стал соучередителем «Студии Квартал-95». Входит в состав авторской группы «Три Е» «Студии Квартал-95». Соавтор шоу «Вечерний квартал». В последние несколько лет «Студия Квартал-95» обратила внимание на киноиндустрию. Осенью 2007 года в «Студии Квартал-95» возникла седьмая авторская группа «Кино Квартал», цель создания которой – написание сценариев к фильмам. В связи с этим были написаны сценарии фильмов «Сваты», «Призраки» и «Любовь в большом городе». Сергей является соавтором идеи фильмов и автором ряда диалогов.

Ранее Зеленский назначил главой Администрации Президента Андрея Богдана.