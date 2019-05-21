Новостей.COM ⇒ Политика

Зеленский уволил Муженко и назначил начальником Генштаба участника боев за Иловайск генерала Хомчака Оба указа опубликованы на сайте президента. Участник боев за Иловайск Хомчак возглавил Генштаб ВСУ Фото: obozrevatel.com/ из личного архива Хомчака Президент Владимир Зеленский назначил начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Руслана Хомчака. Об этом говорится в его указе №302/2019 от 21 мая. "Назначить Хомчака начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины", - говорится в документе. Другим своим указом (№301/2019) Зеленский уволил с этой должности Виктора Муженко. Хомчак - первый заместитель командующего Сухопутными войсками Украины с 2016 года, генерал-лейтенант, командир оперативного командования "Юг". Хомчак - участник боевых действий на Донбассе. Напомним, генерал-лейтенант Хомчак командовал операцией в Иловайске. Комиссия Рады установила, что приказ о выходе украинских военных из Иловайска дал именно он.

LB.ua

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.