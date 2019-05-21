ГБР по заявлению Портнова завело дело на Порошенко

Государственное бюро расследований по заявлению Андрея Портнова, вернувшегося в Украину после пятилетней эмиграции, завело дело на бывшего президента Петра Порошенко.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро.

"Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований 21.05.2019 по заявлению Портнова А.В. внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможном совершении должностными лицами, которые занимают особо ответственное положение в органах государственной власти Украины, уголовных преступлений, предусмотренных ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 111 (государственная измена) и 426-1 (превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий)", - говорится в сообщении.

Речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, связанных с осуществлением перехода корабельной группой ВМС Вооруженных сил Украины из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива.