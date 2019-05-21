Зеленский принял полномочия Верховного главнокомандующего ВСУ
На сайте президента опубликован первый указ.
Президент Украины Владимир Зеленский принял полномочия Верховного главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.
Соответствующий указ №300 от 20 мая опубликован на сайте президента.
"В связи с вступлением 20 мая 2019 года на пост Президента Украины, в соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 Конституции Украины принимаю на себя с этого дня полномочия Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины", - говорится в документе.
Напомним, 20 мая Зеленский принес присягу в Верховной Раде и официально вступил в должность президента. Выступая в парламенте, он заявил о роспуске Рады и предложил уйти в отставку Кабинету министров.
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Политика
21.05.2019 14:52