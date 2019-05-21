Зеленский принял полномочия Верховного главнокомандующего ВСУ

На сайте президента опубликован первый указ.

Зеленский принял полномочия Верховного главнокомандующего ВСУ
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский принял полномочия Верховного главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

Соответствующий указ №300 от 20 мая опубликован на сайте президента.

"В связи с вступлением 20 мая 2019 года на пост Президента Украины, в соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 Конституции Украины принимаю на себя с этого дня полномочия Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины", - говорится в документе.

Напомним, 20 мая Зеленский принес присягу в Верховной Раде и официально вступил в должность президента. Выступая в парламенте, он заявил о роспуске Рады и предложил уйти в отставку Кабинету министров.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Администрации Порошенко "по ошибке" наградили фигуранта дела НАБУВ Администрации Порошенко "по ошибке" наградили фигуранта дела НАБУ
У Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверениеУ Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверение
Филарет заявил, что управлять ПЦУ должен был он, а не ЕпифанийФиларет заявил, что управлять ПЦУ должен был он, а не Епифаний
«Народный фронт» готовится выйти из коалиции, чтобы предотвратить роспуск Рады«Народный фронт» готовится выйти из коалиции, чтобы предотвратить роспуск Рады
Под Конституционным судом подрались националисты и сторонники БПППод Конституционным судом подрались националисты и сторонники БПП
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский провел встречи с президентами Эстонии, Латвии, Литвы и ВенгрииЗеленский провел встречи с президентами Эстонии, Латвии, Литвы и Венгрии
Зеленский призвал США усиливать санкции против РоSSииЗеленский призвал США усиливать санкции против РоSSии
Зеленский предложил Кабмину подать в отставкуЗеленский предложил Кабмину подать в отставку
Зеленский заявил, что следующие пять лет сделает все, чтобы украинцы не плакалиЗеленский заявил, что следующие пять лет сделает все, чтобы украинцы не плакали
Зеленский заявил, что распускает Верховную РадуЗеленский заявил, что распускает Верховную Раду
Зеленский призвал украинцев возвращаться из эмиграцииЗеленский призвал украинцев возвращаться из эмиграции
Зеленский принес присягу Президента УкраиныЗеленский принес присягу Президента Украины
Зеленский пообещал Раде неприятности за инаугурацию 20 маяЗеленский пообещал Раде неприятности за инаугурацию 20 мая
Зеленский пригласил желающих в день инаугурации в Мариинский паркЗеленский пригласил желающих в день инаугурации в Мариинский парк
В БПП заявили, что Зеленский может распустить Раду, несмотря на заявление о развале коалицииВ БПП заявили, что Зеленский может распустить Раду, несмотря на заявление о развале коалиции
Последние новости
Подгружаем последние новости