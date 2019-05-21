Клиенты Джулиани написали заявление на Коломойского

Фруман и Парнас требуют начать расследование в отношении возможного совершения Коломойским "преступления против жизни".

Клиенты Джулиани написали заявление на Коломойского
Фото: стоп-кадр из видео

Граждане США Игорь Фруман и Лев Парнас, которые являются клиентами личного адвоката американского президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, написали заявление в правоохранительные органы Украины на Игоря Коломойского.

Об этом сообщает Радио Свобода.

В интервью программе "Схемы" Коломойский рассказал о "двух аферистах" из США, которые приезжали к нему в Израиль и рассказывали, как надо общаться с Владимиром Зеленским.

Игорь Фруман и Лев Парнас требуют начать досудебное расследование в отношении возможного совершения Коломойским "преступления против жизни". В заявлении, которое предоставила изданию адвокат Алина Самарец, представляющяя их интересы в Украине, говорится:

"... В связи с угрозами Игоря Коломойского мы вынуждены ради своей безопасности выехать из Украины в своее место жительства в США, не закончив своих личных дел в Украине. Таким образом, Игорем Коломойским совершено преступление против жизни, а именно: приготовление к убийству", - говорится в документе от имени Парнаса и Фрумана.

Соответствующие заявления, по словам Самарец, отправлены на имя генерального прокурора Украины Юрия Луценко, министра внутренних дел Арсена Авакова и председателя Государственного бюро расследований Романа Трубы. Поступление этих заявлений в ведомствах подтвердили.

Напомним, адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани собирался прилететь в Украину для встречи с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Но после того, как о визите стало известно, американские политики-демократы набросились на Джулиани с яростной критикой, и он принял решение отменить визит.

Джулиани пояснил, что не поехал, потому что в Киеве столкнулся бы с "группой людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях - врагами Соединенных Штатов, а в одном случае - осужденным человеком, который был уличен в том, что помогал демократам в расследовании 2016 года".


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