Германия выделила Украине 82 млн евро на реформы

Германия выделила Украине техническую и финансовую помощь в размере 82 млн евро. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Замечательный подарок Германии к инаугурации президента Владимира Зеленского. Берлин выделяет Украине техническую и финансовую помощь в размере 82 млн евро на отечественные реформы в 2019 году", - написал он на своей странице в Twitter .

Соответствующий протокол 20 мая был подписан в Киеве .

Чудовий подарунок Німеччини до інавгурації Президента @VoZelenskiy : Берлін виділяє Україні технічну та фінансову допомогу у розмірі 82 млн. євро на вітчизняні реформи у 2019 році! Сьогодні у Києві підписується ????протокол! Danke Deutschland @RegSprecher @BMZ_Bund @giz_gmbh pic.twitter.com/QY3NCjpL1u — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 20 мая 2019 г.

Напомним, глава представительства Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что Украина не смогла использовать 8 млрд евро помощи, которые были ей выделены.