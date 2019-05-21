Германия выделила Украине 82 млн евро на реформы

Берлин выделяет Украине техническую и финансовую помощь.
Германия выделила Украине техническую и финансовую помощь в размере 82 млн евро. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.
"Замечательный подарок Германии к инаугурации президента Владимира Зеленского. Берлин выделяет Украине техническую и финансовую помощь в размере 82 млн евро на отечественные реформы в 2019 году", - написал он на своей странице в Twitter.
Соответствующий протокол 20 мая был подписан в Киеве.
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