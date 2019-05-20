Премьер и королева Британии поздравили Зеленского (Обновлено)
Тереза Мэй пообещала Зеленскому поддержку в проведениях реформ в Украине.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 20 мая поздравила президента Владимира Зеленского со вступлением а должность гаранта и сказала, что Британия продолжит поддерживать реформы Украины. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".
"Мои поздравления Владимиру Зеленскому с его инаугурацией в качестве президента Украины. Британия продолжит поддерживать реформы в Украине, обеспечение безопасности и процветания. Я с нетерпением жду возможности поработать с вами и вашей администрацией", - сказала она.
Обновление. Также новоиспеченного президента поздравила и королева Британии Елизавета ІІ. Об этом говорится в сообщении Британского посольства в Twitter.
"Сегодня, по случаю инаугурации, ее Величество Королева Великобритании послала свои наилучшие пожелания новому Президенту Украины Владимиру Зеленскому", - сказано в сообщении.
Напомним, сегодня, 20 мая состоялась торжественная инаугурация нового президента Владимира Зеленского. По данным замминистра внутренних дел Украины Сергея Ярового, за этим процессом в Мариинском парке на площади Конституции возле Верховной Рады наблюдало около трех тысяч человек.
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Политика
20.05.2019 12:11