Гослесагентство просить объявить ЧС в Житомирской области из-за поваленных смерчем деревьев

В настоящее время специалисты оценивают нанесенный стихией ущерб.

Гослесагентство просить объявить ЧС в Житомирской области из-за поваленных смерчем деревьев
Фото: dklg.kmu.gov.ua

Государственное агентство лесных ресурсов намерено обратиться к профильным органам по поводу объявления чрезвычайной ситуации в Житомирской области из-за гибели сотен деревьев после смерча.

Об этом сообщается на сайте Гослесагентства.

Отмечается, что замглавы ведомства Владимир Бондарь сегодня находится с рабочей поездкой в Житомирской области.

"Он проверяет масштабы бурелома в Новоград-Волынском и Городницком лесхозах для определения первоочередных мер для преодоления последствий стихии. Гослесагентство обратится в соответствующие органы для принятия решения об объявлении чрезвычайной ситуации на пострадавших территориях, - отмечается в сообщении.

Фото: dklg.kmu.gov.ua

Сейчас, по словам Бондаря, специалисты оценивают ущерб, но первоочередная задача - ликвидация последствий стихийного явления.

"Не теряя ни минуты, нужно мобилизовать все силы на уборку поверженных деревьев", - подчеркнул он.

Фото: dklg.kmu.gov.ua

Напомним, ураган-смерч, пронесшийся через Новоград-Волынский, Емильчино и Городница Житомирской области, изувечил более 100 гектаров леса.


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