Суд рассмотрит апелляцию на приговор Януковича 13 июня

Его адвокаты подали 6 апелляций сначала года.

Киевский апелляционный суд начнет рассмотрение апелляции на приговор бывшему Президенту Виктору Януковичу 13 июня. Об этом говорится в расписании рассмотрения дел на сайте суда.

Отмечается, что в период января-марта этого года суд получил 6 апелляций адвокатов осужденного. 5 марта дело вернули в суд первой инстанции для исправления описок и разъяснений приговора.

20 марта суд первой инстанции отказался разъяснять приговор и исправлять описки, на которые указала защита Януковича. Это постановление адвокаты тоже обжаловали, однако суд оставил эту жалобу без рассмотрения.

17 мая Апелляционный суд назначил дело к рассмотрению. Сам процесс начнется 13 июня в 10:00.

Апелляцию на приговор рассмотрит коллегия судей в составе Юрия Трясуна, Сергея Новова, Ивана Мосьондза, Александра Журавля и Оксаны Павленко.

Напомним, 24 января Оболонский районный суд Киева заочно приговорил бывшего президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы.

Прокуратура предъявила Януковичу обвинение по ч.1 ст. 111 (государственная измена), ч.5 ст.27, ч.2 ст.437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ч.5 ст.27, ч.3 ст.110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или другие тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Изначально прокуратура просила суд приговорить Януковича к 15 годам лишения свободы.