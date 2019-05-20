Официальный сайт президента Украины начали обновлять под Зеленского

Появилась информация о принятии присяги новым президентом, а также его биография.

Официальный сайт президента Украины начали обновлять под нового главу государства - Владимира Зеленского.

На сайте president.gov.ua уже появилась информация о принятии присяги новым президентом, а также его биография.

Ранее Зеленский и его команда обращались к украинцам через страницы в соцсетях и пресс-службу. Также новоизбранный президент записывал видеоролики с обращениями.

Напомним, 20 мая Зеленский принес присягу в Верховной Раде и официально вступил в должность президента. Выступая в парламенте, он заявил о роспуске Рады и предложил уйти в отставку Кабинету министров.


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