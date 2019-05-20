Порошенко: я вывел Украину в новую эру свободы и демократии
Пятый президент не рассматривает состоявшиеся выборы как поражение.
Президент Петр Порошенко отметил введения новой демократической традиции в Украине - передачи власти в соответствии с европейскими стандартами.
Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Die Welt, сообщается на сайте президента.
"Я рассматриваю состоявшиеся выборы не как поражение. И этим я больше горжусь, что утвердили в Украине новую демократическую традицию. Это были свободные и честные выборы, в которых победил мой оппонент, и я его с этим поздравил", - сказал Порошенко.
"И я могу с гордостью сказать, что мою страну я вывел в новую эру свободы и демократии в соответствии с европейскими стандартами", - добавил он.
Напомним, 30 апреля Центральная избирательная комиссия объявила официальные результаты выборов президента. Шоумена Зеленского поддержали 73,22% избирателей, его оппонента, действующего президента Петра Порошенко - 24,45%.
Сегодня, 20 мая, состоялась инаугурация шестого президента Украины и Зеленский официально вступил в должность. Выступая в парламенте он заявил, что распускает Верховную Раду, а также предложил правительству уйти в отставку.
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