Порошенко: я вывел Украину в новую эру свободы и демократии

Пятый президент не рассматривает состоявшиеся выборы как поражение.

Президент Петр Порошенко отметил введения новой демократической традиции в Украине - передачи власти в соответствии с европейскими стандартами.

Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Die Welt, сообщается на сайте президента.

"Я рассматриваю состоявшиеся выборы не как поражение. И этим я больше горжусь, что утвердили в Украине новую демократическую традицию. Это были свободные и честные выборы, в которых победил мой оппонент, и я его с этим поздравил", - сказал Порошенко.

"И я могу с гордостью сказать, что мою страну я вывел в новую эру свободы и демократии в соответствии с европейскими стандартами", - добавил он.

Напомним, 30 апреля Центральная избирательная комиссия объявила официальные результаты выборов президента. Шоумена Зеленского поддержали 73,22% избирателей, его оппонента, действующего президента Петра Порошенко - 24,45%.

Сегодня, 20 мая, состоялась инаугурация шестого президента Украины и Зеленский официально вступил в должность. Выступая в парламенте он заявил, что распускает Верховную Раду, а также предложил правительству уйти в отставку.