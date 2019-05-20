Зеленский принес присягу Президента Украины

Фото: Анна Стешенко

Новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский на торжественном заседании Верховной Рады принял присягу украинскому народу, положив правую ладонь на Пересопницкое Евангелие, а локоть – на Конституцию Украины.

Фото: стоп-кадр

Церемония началась с исполнения государственного гимна Украины, после чего председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук объявила результаты выборов президента Украины, на которых Зеленский одержал победу.

Затем глава Конституционного суда Наталья Шаптала привела Зеленского к присяге.

Фото: Анна Стешенко

"Я, Зеленский Владимир, волей народа избранный президентом Украины, вступая на этот высокий пост, торжественно присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми делами отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире", - зачитал Зеленский текст присяги.

Фото: Анна Стешенко

Фото: стоп-кадр

Затем в зал внесли президентский штандарт, и Зеленский занял место Президента в Верховной Раде, где он подписал присягу.

После этого председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук вручила Зеленскому удостоверение Президента Украины, а глава Конституционного суда Наталья Шаптала - символы президентской власти - печать и булаву, а также надела на него нагрудный знак Президента - орденскую цепь с гербовыми медальонами.

Церемония продолжилась выполнением "Молитвы за Украину".

Фото: стоп-кадр

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко