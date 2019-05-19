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Порошенко утвердил эмблему и флаг Госбюро расследований Государственное бюро расследований начало работу 27 ноября 2018 года. Президент Петр Порошенко утвердил эмблему и флаг Государственного бюро расследований. Соответствующий указ №292 от 19 мая обнародован на сайте главы государства. Согласно документу, эмблемой Государственного бюро расследований является темно-синий пятисторонний щит с серебряной каймой. В центре щита размещены серебряный удлиненный шестиугольник с параллельными боковыми сторонами, вдоль которых - удлиненные серебряные параллелограммы. В нижней части щита - надпись "ГБР" серебряными буквами. Фото: president.gov.ua Флагом Государственного бюро расследований является прямоугольное полотнище синего цвета с соотношением ширины к длине 2:3. В центре полотнища изображен серебряный удлиненный шестиугольник с параллельными боковыми сторонами, вдоль которых - удлиненные серебряные параллелограммы. Высота изображения шестиугольника составляет 1/2 ширины полотнища. Стороны полотнища флага идентичны. Фото: president.gov.ua Напомним, Государственное бюро расследований начало работу 27 ноября 2018 года.

LB.ua

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