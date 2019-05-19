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2019-05-19
Порошенко уволил главу АП
Райнин уволен по собственному желанию.
Фото: пресс-служба
Президент Петр Порошенко уволил главу Администрации Президента Игоря Райнина.
Соответствующий указ №296 от 19 мая обнародован на сайте главы государства.
Согласно документу, Райнин уволен согласно поданного заявления.
Кроме того, согласно указу №293 уволен заместитель главы Администрации Сергей Марченко.
Напомним, президент Петр Порошенко завтра, 20 мая, сложит свои полномочия.
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