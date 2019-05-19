Порошенко уволил главу АП

Райнин уволен по собственному желанию.

Порошенко уволил главу АП
Фото: пресс-служба

Президент Петр Порошенко уволил главу Администрации Президента Игоря Райнина.

Соответствующий указ №296 от 19 мая обнародован на сайте главы государства.

Согласно документу, Райнин уволен согласно поданного заявления.

Кроме того, согласно указу №293 уволен заместитель главы Администрации Сергей Марченко.

Напомним, президент Петр Порошенко завтра, 20 мая, сложит свои полномочия.


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