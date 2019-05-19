Новостей.COM ⇒ Политика

Порошенко уволил главу АП Райнин уволен по собственному желанию. Фото: пресс-служба Президент Петр Порошенко уволил главу Администрации Президента Игоря Райнина. Соответствующий указ №296 от 19 мая обнародован на сайте главы государства. Согласно документу, Райнин уволен согласно поданного заявления. Кроме того, согласно указу №293 уволен заместитель главы Администрации Сергей Марченко. Напомним, президент Петр Порошенко завтра, 20 мая, сложит свои полномочия.

LB.ua

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.