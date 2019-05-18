Суд в Харькове не удовлетворил иск горсовета о сносе волонтерской палатки
Адвокаты не смогли доказать, что палатка угрожает нацбезопасности.
Харьковский окружной админсуд оставил без удовлетворения иск горсовета о сносе палатки волонтеров для сбора помощи украинской армии. Об этом сообщает "Громадське. Харків".
"Суд не согласился с аргументом горсовета, что палатка якобы угрожает национальной безопасности. Также суд не считает, что палатка создает препятствия для дорожного движения", - говорится в сообщении.
У сторон есть одни сутки на обжалование решения.
Как отмечает издание, ранее сделать «все возможное» для того, чтобы убрать палатку, обещал мэр Харькова Геннадий Кернес.
Напомним, 8 мая на сайте Харьковского горсовета появилась петиция с просьбой убрать палатку для сбора помощи украинской армии. На следующий день она набрала необходимое количество голосов.
После протестов мэрия предложила перенести палатку с проспекта Свободы на площадь Защитников Украины.
Палатка "Все для перемоги" была установлена в Харькове на пл.Свободы проукраинскими активистами в середине сентября 2014 года.
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